Zaghis “Ama risanata e pronta a sfide del futuro”

"Grazie all'amministrazione di Roma Capitale abbiamo approvato lo scorso aprile un piano di risanamento da 700 milioni: 360 milioni per il risanamento e 340 milioni per il piano industriale, alcuni di questi già investiti per nuovi mezzi", ha detto l'amministratore unico di Ama.