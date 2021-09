ROMA (ITALPRESS) – Mara Zaghet ha fatto bis. E stavolta è salita sul gradino più alto del podio nei 1000 metri monopinna al Campionato del Mondo di nuoto pinnato di fondo appena concluso a Santa Marta, in Colombia. La “sirena capitolina” è riuscita a mettere in riga tutte le avversarie in un crescendo imperioso: “Porto a Roma la medaglia più bella, il simbolo del coronamento di un sogno e il risultato degli sforzi in piscina. Felice è dir poco, sono entusiasta di ciò che ho realizzato insieme al mio team. E questo riconoscimento fa il paio con il bronzo sui 5 km monopinna”. I successi di Mara Zaghet sono stati preceduti dall’oro di Consuelo Dametto nei 3 km pinne. Sempre alla Dametto l’argento nei 1000 metri pinne, in occasione dei quali ha preceduto l’altra italiana in gara, Carolina Trocca, brava ad ottenere una meritatissima medaglia di bronzo. Ottima la prestazione di Davide De Ceglie, Serena Monduzzi, Denis Shao e Mara Zaghet (alla terza medaglia in questa competizione iridata), che, nella staffetta 4×2 km monopinna, hanno conseguito anch’essi il bronzo. “E sempre di bronzo è la medaglia ottenuta da Davide Campagnoli, Consuelo Dametto (giunta anche lei a quota tre medaglie), Leonardo Grimaudo e Carolina Trocca nella staffetta 4×1 km pinne. Gli azzurri hanno chiuso la competizione iridata con all’attivo 7 medaglie, due ori, un argento e quattro bronzi, che sono valse la quinta posizione nel medagliere finale.Un risultato di assoluto livello, che conferma come la scuola italiana sia una delle più forti e preparate al mondo – ha sottolineato il presidente del Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato della Fipsas, Carlo Allegrini – e ci congediamo da questo Mondiale con moltissime certezze e grandi prospettive per il futuro, dal momento che la gran parte di questi ragazzi ha ancora ampi margini di miglioramento”.

