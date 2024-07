ROMA (ITALPRESS/MNA) – Il governo dello Yemen, riconosciuto a livello internazionale, ha raggiunto un accordo con gli Houthi, facilitato dall’Arabia Saudita, per revocare le sanzioni economiche e aumentare il numero di voli della Yemenia Airways da Sanàa, controllata dai ribelli. L’inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, Hans Grundberg, ha affermato che entrambe le parti hanno concordato di allentare le ostilità economiche annullando le azioni più recenti intraprese contro le banche nelle aree controllate dagli altri e si sono impegnati a sospendere tutte queste misure in futuro. Hanno concordato di aumentare la frequenza dei voli della compagnia di bandiera Yemenia da Sanaa alla Giordania da uno a tre al giorno e di introdurre voli giornalieri dalla capitale al Cairo e all’India. Inoltre, le due parti discuteranno su questioni amministrative, tecnologiche e di bilancio relative alla compagnia aerea. Terranno inoltre colloqui sulle sfide umanitarie ed economiche nell’ambito di un piano di pace proposto dalle Nazioni Unite noto come “la road map”. Dopo l’annuncio a sorpresa, Grundberg ha affermato che l’ONU è pronta a collaborare con tutte le parti per attuare le misure concordate. Ha inoltre “riconosciuto il ruolo significativo del Regno dell’Arabia Saudita nella realizzazione di questo accordo”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).