Yamaha NMAX 125, stile e funzionalità

ROMA (ITALPRESS) - Con l'entrata in vigore del nuovo codice, anche le moto e gli scooter 125 potranno circolare su autostrade, tangenziali e superstrade veloci. Tra i mezzi che possono affrontare questa piccola rivoluzione ci sono l'NMAX 125 e l'NMAX 125 Tech MAX di Yamaha. L'NMAX 125, con i suoi 131 chili a serbatoio pieno, è facile da gestire in città e a velocità più sostenute. La forcella con 100 millimetri di escursione e gli ammortizzatori posteriori di 85 millimetri, abbinati ai cerchi da 13 pollici, garantiscono confort in città e in autostrada. Tra le dotazioni di serie anche lo start & stop. Il motore Blue Core garantisce un'autonomia di circa 300 chilometri e un consumo di 2,2 litri per 100 chilometri, con emissioni di 52 grammi al chilometro. L'NMAX 125 Tech MAX ha una serie aggiuntiva di tecnologie e funzionalità. Riconoscibile per le sue finiture premium, è dotato di una doppia sella di alta qualità rivestita con uno speciale rivestimento nero in similpelle, cuciture gold e inserti scamosciati. L'NMAX 125 è già disponibile nelle concessionarie, il Tech Max lo sarà a partire dal prossimo mese di maggio. sat/gtr