ROMA (ITALPRESS) – “Il Governo cinese di fronte all’epidemia ha adottato misure di prevenzione e controllo rigorose e precise, agendo in modo responsabile sia nei confronti del popolo cinese che della comunità internazionale, e ora i nostri sforzi stanno gradualmente producendo risultati positivi”. È un passaggio di un messaggio del presidente cinese Xi Jinping al capo dello Stato Sergio Mattarella, letto al Quirinale da un emissario del governo di Pechino in occasione del concerto straordinario per l’Anno della cultura e del turismo Italia-Cina 2020.

“Il governo e il popolo cinese sono fiduciosi, determinati e possiedono le capacità per vincere la battaglia contro l’epidemia, e salvaguardare la sicurezza sanitaria regionale e globale – aggiunge Xi Jinping -. Le difficoltà sono temporanee, le amicizie imperiture. Quest’anno ricorre il 50esimo anniversario dell’allacciamento delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia. Attendo di rivederla per continuare a scrivere insieme un nuovo capitolo dell’amicizia sino-italiana”.

“In questo momento in cui il popolo cinese sta lottando contro l’epidemia con tutte le sue forze le parole del suo messaggio sono un segnale della sua fiducia e del suo sostegno nei nostri confronti. La scorsa settimana ha voluto incontrare gli studenti di una scuola elementare presso un quartiere di Roma in cui la comunità cinese è molto numerosa – conclude il presidente cinese -. Oggi ha voluto organizzare questo concerto straordinario di una pianista di origine cinese. Si tratta di un ulteriore gesto concreto che mostra come la vera amicizia si veda nel momento del bisogno e io ne sono profondamente commosso”.

