ROMA (ITALPRESS) – Le giornate di venerdì e domenica caratterizzate da fondi più morbidi e sabbiosi con medio e basso stress per le gomme; giornata di sabato decisamente più impegnativa con superfici molto abrasive e un’usura delle coperture molto accentuata. Questa, in sintesi, la fotografia del Rally del Cile che emerge dall’analisi degli ingegneri Pirelli dopo le ricognizioni di inizio settimana. Secondo l’analisi, gli sterrati della regione di Bio Bio si presentano generalmente veloci e con numerosi saliscendi, ma con caratteristiche abbastanza differenti da prova a prova, con una prevalenza di terreni compatti o di media compattezza anche se non mancano tratti di soft gravel, così come quelli ricoperti di fango o che presentano bed-rocks. Non a caso tutti i piloti del WRC1, ad eccezione di Alberto Heller, hanno scelto una dotazione di 12 Scorpion Hard da affiancare alle 24 Soft, che in questa gara sono le prime. Date le condizioni, il contenuto rischio di danni alle coperture e la progressione dell’abrasività dei terreni una possibile strategia gomme potrebbe essere quella di uscire sempre con una spare e con un numero crescente di hard a partire dal venerdì pomeriggio fino al sabato pomeriggio, a differenza di venerdì e domenica mattina quando le sole soft possono risultare sufficienti. In particolare, per sabato sono attese condizioni asciutte che, insieme all’abrasività dei fondi e la conseguente maggiore usura delle coperture, rafforzano ulteriormente l’ipotesi di utilizzo massiccio delle hard, che sono state appositamente sviluppate per condizioni del genere, nelle quali hanno sempre assicurato affidabilità e consistenza ai driver. Al mattino del sabato restano comunque valide l’opzione full soft o la combinazione hard-soft. Le Scorpion KX WRC nella versione a mescola morbida SA risultano la soluzione ottimale per una gara con fondi più scivolosi, essendo progettate per assicurare grip anche nelle condizioni più difficili e su terreni bagnati in modo da assicurare prestazioni e resistenza in maniera bilanciata. La versione a mescola dura HA sono le option e sono indicate per le superfici più abrasive e per le prove più lunghe. Circa le altre categorie, in Cile le Rally2 avranno a disposizione pneumatici Scorpion K6B (morbidi) e K4B (duri), mentre le Rally3 hanno a disposizione i K6A (morbidi) e i K4A (duri). Per queste vetture, le allocazioni sono di 22 e 8 pneumatici rispettivamente per la prime e per la option, alle quali va aggiunto un set per lo shakedown.

