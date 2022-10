ROMA (ITALPRESS) – Il Paratriathlon si conferma da medaglia anche ad Alanya nella World Triathlon Para Cup in terra turca. Il team azzurro torna a casa con due medaglie: l’oro nella categoria PTVI di Francesca Tarantello, con la guida Silvia Visaggi, e l’argento di Rita Cuccuru nella categoria PTWC. Sesta piazza, invece, per l’altro azzurro del team Italia Paratriathlon volato in Turchia, Giovanni Sciaccaluga nella categoria PTS3. Il duo formato da Tarantello e la sua guida Visaggi è stato autore di un buon nuoto iniziale e di un’ottima frazione di ciclismo che ha permesso alle azzurre di prendere il comando della gara e di tagliare in prima posizione il tragurdo davanti alla francesi Annouck Curzillat, seconda e medaglia d’argento, e Heloise Courvoisier terza. L’azzurra dopo l’argento della World Triathlon Para Cup Besancon, l’argento in World Para Series di Montreal e l’oro nell’Europe Triathlon Para Cup in Italia a Bari centra la sua quarta medaglia stagionale.

La Cuccuru d’argento PTWC, torna così a medaglia in questa stagione dopo il bronzo in World Para Cup Alhandra e l’oro nell’Europe Cup barese di settembre. L’azzurra conquista la seconda piazza nella gara che ha visto la vittoria di Brenda Osnaya Alvarez (Mex) e la greca Ekaterini Saranti al terzo posto.

Le due azzurre Tarantello/Visaggi e Cuccuru con queste due medaglie raccolgono importanti punti in vista del Mondiale Paratriathlon in programma a fine novembre ad Abu Dhabi.

Nella categoria di Sciaccaluga la PTS3 la vittoria è andata a Daniel Molina (ESP) davanti a Colin Wallace (GBR) e a Max Gelhaar (GER).

– Foto ufficio stampa Fitri –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com