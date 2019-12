WOLFF “IO E HAMILTON IN FERRARI? MEGLIO SU MARTE”

“Io e Hamilton in Ferrari nel 2021? Suona bene ma preferirei prima andare su Marte con Lewis e vedere se c’è qualcosa da vincere anche lì”. Toto Wolff, team principal della Mercedes, commenta con ironia le voci su un suo approdo a Maranello assieme al pilota anglo-caraibici. “Seriamente – aggiunge in un’intervista al quotidiano austriaco ‘Kronen Zeitung’ – Voglio avere successo con la Mercedes nel 2020 e quello che succederà dopo sarà deciso nei prossimi mesi”. Per ora Wolff vuole godersi un po’ di riposo “anche se tre settimane di vacanza non bastano”, poi testa al prossimo Mondiale dove Hamilton punterà al settimo titolo della carriera, che gli consentirebbe di eguagliare Michael Schumacher: “Se gli diamo una macchina che è allo stesso livello delle altre, non necessariamente migliore, ci riuscirà grazie alle sue qualità”.

(ITALPRESS).