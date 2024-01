LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) – La magia di Las Vegas, e una location d’eccezione come il Las Vegas Convention Center, saranno ancora una volta la “casa invernale” del Fancy Food, la fiera più grande ed importante del Nord America, dedicata alle specialità alimentari e alle bevande. Le eccellenze italiane prenderanno vita nel tradizionale “Italian Pavilion”, ancora una volta il più ampio spazio espositivo dell’area internazionale di tutta la fiera, l’area italiana di circa 1000mq ospiterà 74 aziende espositrici e 87 stand. Nel Padiglione Italia, che come consuetudine vedrà l’intera gamma del Made in Italy agroalimentare ed il suo “The Extraordinary Italian Taste”, non mancheranno le novità, le attrazioni e le attività di promozione e di showcooking nel primo e secondo giorno di fiera.

Le aziende italiane saranno in un’area dedicata, di forte impatto visivo, grazie ad una struttura caratterizzata dai colori e dalle immagini del “Bel Paese” con un forte richiamo alla qualità dei prodotti esposti in vetrina.

La tradizionale Lounge organizzata da ICE (l’Istituto del Commercio Estero), creata in un’area centralissima all’interno del Padiglione Italia, riproporrà la speciale postazione dedicata “all’Aperitivo Italiano”, in più tutti i visitatori potranno vivere un’esperienza in puro Italian Style grazie alle postazioni dedicate ai prodotti tipici del grande Made in Italy: salumi, formaggi, caffè e vini e spirits.

L’andamento degli scambi USA-Italia continua a consolidare il forte aumento già rilevato nelle precedenti analisi, +5,3%. L’Italia sale al 12° posto tra i partner commerciali degli USA e sale dal 5° al 4° posto tra i partner europei.

L’Italia nel periodo gennaio-settembre 2023 ha continuato a registrare un consistente aumento (+7,0%), di poco superiore alla media UE (+6,8%), e rimane all’11° posto tra i principali paesi fornitori degli USA, con una quota di mercato del 2,4%.

“Il Winter Fancy Food Show è la fiera più importante per i professionisti del settore, che possono scoprire i prodotti che faranno tendenza e saranno maggiormente venduti negli Stati Uniti nel 2024 – ha detto Bill Lynch, Presidente della Specialty Food Association -. La SFA ha creato i Fancy Food Show per contribuire ad espandere il consumo di alimenti e bevande di alta gamma e siamo entusiasti che l’Italia condivida i suoi prodotti di alta qualità a Las Vegas con i migliori rivenditori, distributori e operatori del settore della ristorazione commerciale”.

“Grazie ancora una volta – ha continuato Lynch – alla Universal Marketing, nostro agente esclusivo per aver organizzato anche quest’anno un grande padiglione italiano da sempre uno dei più popolari del nostro show in grado di offrire un mix di tradizioni ed innovazione nella esposizione dei loro prodotti ed a ICE di New York come partner istituzionale”.

“Oggi si avvia l’edizione invernale della Fancy Food e sono felice che la mia prima uscita pubblica come Direttore di ICE New York e Coordinatore Esecutivo per gli USA avvenga in occasione di una manifestazione così importante per il settore agroalimentare italiano e per i professionisti americani della West Coast”, ha sottolineato Erica Di Giovancarlo, Direttrice dell’Agenzia ICE di New York e Coordinatore della rete USA.

“Nell’edizione di Las Vegas promuoviamo più di 70 aziende partecipanti al Padiglione Italia con ICE partner istituzionale, confermando l’Italia come primo Paese straniero espositore. La Lounge ICE – ha continuato Di Giovancarlo – sarà il luogo migliore per gli incontri e per promuovere Cibus 2024. Tutte le azioni garantiscono il supporto di ICE Agenzia a favore delle aziende per confermare l’Italia quale terzo Paese esportatore assoluto, dopo Canada e Messico, anche per il 2024. In questo contesto, – ha concluso Di Giovancarlo – con la collaborazione di SFA- Universal Marketing e Fiere di Parma, organizzeremo una serata speciale di celebrazione delle eccellenze nazionali a sostegno della candidatura della cucina italiana a patrimonio intangibile dell’Unesco, in un’azione che ci vede da mesi impegnati al fianco del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per raggiungere questo importante risultato”.

“Finalmente si parte! – ha dichiarato Donato Cinelli, Presidente di Universal Marketing, agente esclusivo per l’Italia della Specialty Food Association – dopo il grande successo dello scorso anno, le tante aziende italiane presenti all’interno del Padiglione Italia del Winter Fancy Food di Las Vegas, avranno, nel loro prestigioso spazio dedicato, la possibilità di essere sempre più protagoniste, dimostrazione di quanto sia, oggi più che mai, importante e strategico questo appuntamento fieristico”.

“Non mancheranno le novità e le piacevoli sorprese dedicate ad espositori e visitatori di questa edizione 2024. Innanzitutto molte più aree dedicate ai live testing, show cooking e educational, un vero tour esperienziale – ha concluso Cinelli – Come Universal Marketing, non vediamo l’ora di ancora una volta dare il massimo risalto e visibilità al grande comparto agroalimentare italiano da sempre leader negli Stati Uniti D’America”.

