Weber verso la presidenza del Ppe, Tajani “Costruire una nuova Unione Europea”

VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani interviene oggi a Valencia al Congresso del Partito popolare europeo (Ppe), la più grande famiglia politica in Europa con oltre 80 partiti membri, 15 commissari europei e 188 membri del Parlamento europeo.

Nel corso della due giorni si stanno alternando sul palco la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, 15 capi di Stato o di governo, oltre al cancelliere tedesco in pectore, Friedrich Merz e 4 vicepremier fra cui per l’Italia Antonio Tajani. Il Congresso oggi eleggerà il tedesco Manfred Weber come presidente e il francese Francois-Xavier Bellamy come Tesoriere.

Domani sarà la volta dell’elezione dei vicepresidenti e l’Italia punta sulla riconferma di Tajani, che è vicepresidente in carica dal 2002. Il ruolo di segretario generale dovrebbe andare alla Spagna, che ha candidato l’apprezzata europarlamentare Dolors Montserrat. Sarà presentata una riforma ambiziosa del partito, che dopo il successo elettorale alle europee dello scorso anno guarda al futuro e vuole rispondere in maniera sempre più efficace alle istanze dei cittadini.

La riforma, fortemente sostenuta da Forza Italia, rafforzerà il ruolo della presidenza e il coordinamento fra istituzioni europee e governi nazionali tramite una più stretta cooperazione fra i ministri dei partiti Ppe e i commissari europei.

A Valencia verranno adottati una serie di documenti strategici per delineare le priorità dei popolari nei prossimi anni. Il segretario Tajani presenterà la risoluzione su “Competitività e crescita”, risultato della grande mobilitazione di Forza Italia in vista del Congresso che ha visto eventi di alto livello organizzati lungo tutta la Penisola negli ultimi mesi. La risoluzione Tajani ha già ottenuto il pauso di molte delegazioni fra cui i tedeschi della Cdu/Csu con i quali la collaborazione è sempre più stretta.

Altri temi chiave saranno le riforme istituzionali Ue sempre più necessarie, dalla capacità di iniziativa legislativa del Parlamento europeo alla proposta di Tajani dell’elezione popolare del presidente della Commissione, alla proposta di superare il voto all’unanimità per le decisioni del Consiglio. Grande attenzione anche all’economia con proposte per ridurre il costo dell’energia, risolvere la crisi abitativa e fermare l’inverno demografico nel continente. Forza Italia sarà centrale nei lavori del Congresso grazie ai suoi 27 delegati votanti. Sarà la quarta forza dopo la Cdu tedesca, gli spagnoli padroni di casa del Partido Popular e la Coalizione Civica polacca.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).