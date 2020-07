“Tutti con la stessa dignità”. Le parole scelte da Papa Francesco, il 20 maggio scorso, per lanciare l’asta solidale “We Run Together” che finora, in tre settimane, ha permesso di raccogliere oltre 60 mila euro. Gli atleti e le squadre in numero sempre maggiore stanno rispondendo all’appello del Santo Padre e fino all’8 agosto saranno in palio gli oggetti e gli allenamenti comuni offerti dai campioni di qualsiasi disciplina. Nel quarto lotto dell’asta – da oggi fino al 10 luglio – c’è il quarto dono personale di Papa Francesco: la maglietta di campione del mondo di ciclismo Peter Sagan, che il titolo iridato lo ha vinto per ben tre volte consecutivamente, con tanto di dedica al Pontefice. Il primo oggetto messo all’asta, l’8 giugno scorso, è stata proprio la bici donata da Sagan al Papa: è stata venduta a 30 mila euro. Un punto fermo del progetto We Run Together è – secondo le indicazioni del Papa – la partecipazione, in primissima fila, degli atleti paralimpici. E’ scesa così in campo Martina Caironi – donando una pettorina da gara – con i suoi 3 ori e un argento alle Paralimpiadi (Londra 2012 e Rio de Janiero 2016), 5 titoli mondiali e 4 europei. Particolarmente emozionante, poi, sarà l’allenamento comune che ha offerto Annalisa Minetti, bronzo nei 1500 metri alle Paralimpiadi di Londra con il record del mondo e poi, nel 2013, campionessa del mondo sugli 800 metri. Molto vicina alle attività solidali di Athletica Vaticana, la Minetti punta decisamente alle prossime Paralimpiadi con l’aiuto di Stefano Ciallella, suo atleta-guida. Ex atleta e oggi coach delle Fiamme Azzurre, Ciallella collabora con Athletica Vaticana per iniziative di inclusione, attraverso lo sport, delle persone con disabilità. Il nuotatore Massimiliano Rosolino non ha voluto limitarsi a donare la sua storica cuffia da gara autografata, ma ha offerto anche una giornata di allenamento insieme nel Centro Sportivo delle Fiamme Gialle a Castelporziano (tra piscina, palestra e pista di atletica). Anche Rosolino – campione olimpico a Sydney 2000 e mondiale nel 2001, con oltre 60 medaglie in manifestazioni internazionali – è un amico di Athletica Vaticana: lo scorso 1 novembre, prima del “via” della Corsa dei Santi, ha partecipato alla “Preghiera del maratoneta” in piazza San Pietro. In questo quarto lotto entra in scena anche il tennis con Flavia Pennetta: la vincitrice degli Us Open 2015 e di 4 Fed Cup (la Coppa Davis femminile), e anche numero 1 al mondo in doppio, ha autografato il suo cappellino. Sempre di altissimo livello la partecipazione del mondo dello sci: stavolta tocca a Christof Innerhofer, che ha messo la sua firma sulla sua tuta da gara e sul suo casco personalizzato. Presente anche uno sport “di fatica” come il canottaggio con due opportunità. Più volte campione del mondo (e bronzo olimpico a Rio), Giuseppe Vicino ha messo a disposizione, con autografo, il suo body da gara e la polo di rappresentanza della Nazionale italiana. E c’è anche la possibilità di un weekend di allenamenti di canoa e canottaggio nel Centro Sportivo delle Fiamme Gialle a Sabaudia, quartier generale per preparare Olimpiadi e Mondiali. Infine il fascino della velocità e dei marchi italiani sono presenti, nel quarto lotto, con l’offerta di un weekend alla guida della supercar Lamborghini Huracan Evo. Mentre Giorgio Armani ha messo in palio il kit EA7 Italia Team olimpico (maglietta, tuta, giacca, zaino, borsa), insieme agli inviti per una sua sfilata di moda.

