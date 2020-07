Denzel Washington e Julia Roberts insieme per la prima volta dopo 27 anni. I due attori, che avevano recitato insieme per l’ultima volta nel 1993 in “Il rapporto Pelikan” di Alan J. Pakula, saranno i protagonisti di un nuovo film. La pellicola, prodotta da Netflix, è intitolata “Leave The World Behind” ed è basata sull’omonimo romanzo di Rumaan Alam che sarà pubblicato il prossimo 6 ottobre. Il film si basa sulla storia di due famiglie obbligate a trascorrere assieme un lungo weekend – come riporta “Deadline” – in cui discutono temi etnici e di classe. Alla regia è stato chiamato lo statunitense Sam Esmail. Per assicurarsi i diritti di “Leave The World Behind” Netflix ha vinto una “guerra” di offerte contro Apple ed altri studi. La data di arrivo nelle sale non è ancora stata annunciata.

(ITALPRESS).