Wags azzurre, il segreto della Nazionale

Dietro un grande uomo, c'è sempre una grande donna. Vale ovviamente anche il contrario, ma l'assioma non passa mai di moda. Come il termine Wags, acronimo di Wives And Girlfriends, ovvero mogli e fidanzate di sportivi famosi, in particolare calciatori. E così, come i loro compagni, anche le Wags degli azzurri formano una squadra coesa e spettacolare. mc/mrv/red