BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Continuiamo a lavorare per rendere l’energia più economica e prodotta entro i nostri confini. Proporremo questa primavera una riforma del mercato elettrico”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, in occasione dell’avvio della presidenza di turno svedese dell’Unione.

“Non vedo l’ora che ci siano rapidi progressi sotto la presidenza di turno svedese. Per accelerare la transizione green, so che può guidarci nell’ultimo tratto verso Fit for 55”, ha aggiunto Von der Leyen.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).