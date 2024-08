LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha chiesto al governo maltese di cambiare il suo candidato a commissario europeo.

Glenn Micallef, che si è dimesso dalla carica di capo della segreteria del primo ministro lo scorso maggio, è stato nominato per l’incarico il mese scorso dal primo ministro Robert Abela. Micallef, esperto di politica europea di 34 anni, ha una vasta esperienza nell’UE, avendo guidato per anni il governo maltese a Bruxelles. Von der Leyen non starebbe mettendo in dubbio la sua competenza sugli affari dell’UE. La sua scarsa esperienza politica, però, unita al peso relativamente minore di Malta all’interno dell’UE, sta complicando le cose per il candidato maltese.

Secondo il Times of Malta, si ritiene che Von der Leyen stia facendo pressioni sul governo maltese affinchè nomini una donna al posto di Micallef, mentre spinge per una commissione più equilibrata dal punto di vista del genere. Il giornale cita fonti secondo cui il presidente della Commissione europea prende di mira anche Malta perchè Micallef è tra i commissari nominati con meno esperienza.

Fonti di Bruxelles hanno riferito al Times of Malta che von der Leyen avrebbe suggerito di mantenere l’attuale commissaria europea di Malta, Helena Dalli, per un secondo mandato, una cosa che il governo maltese sembra essere riluttante a fare. Un portavoce dell’Ufficio del Primo Ministro ha confermato: “Il processo è in corso e il presidente sta parlando con gli Stati membri”.

La scadenza per le candidature è venerdì, tuttavia von der Leyen ha circa un’altra settimana dopo tale data prima di assegnare formalmente i portafogli alle sue commissioni in attesa.

Malta aveva originariamente nominato l’ex vice primo ministro Chris Fearne per l’incarico, ma quei piani sono stati delusi quando un tribunale il mese scorso ha stabilito che Fearne sarà processato per frode sullo scandalo degli ospedali.

Il commissario UE uscente di Malta è Helena Dalli, che ha ricoperto diversi ruoli ministeriali prima di essere nominata nel 2019. La volontà di Von der Leyen di avere Dalli per un secondo mandato potrebbe essere un segno che ha in mente un portafoglio più ampio.

