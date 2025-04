Von der Leyen ai funerali del Papa, portavoce Commissione UE “non sono esclusi incontri bilaterali”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’obiettivo principale della presenza della presidente von der Leyen a Roma sabato sono i funerali di Papa Francesco. Non possiamo escludere che ci possano essere delle opportunità per dei brevi incontri bilaterali”. Lo ha dichiarato la portavoce della Commissione europea, Paula Pinho, rispondendo alla domanda se ci sia stata una richiesta da parte di von der Leyen di un incontro con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. “Per il momento non c’è altro che possiamo dire”, ha concluso la portavoce nel corso del briefing quotidiano a Bruxelles.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).