Volvo lancia a Milano il car sharing elettrico ELEC3City

Al via "ELEC3City", il servizio di car-sharing elettrico di quartiere per privati e aziende, promosso da Volvo Car Italia per la zona di Porta Nuova a Milano, in collaborazione con COIMA. A disposizione degli utenti ci sarà una flotta di 15 Volvo XC40 Recharge Single Motor full electric accessibile dalla specifica app. bla/tvi/gtr