ROMA (ITALPRESS) – Volvo EX30 si è aggiudicata il titolo di World Urban Car 2024 nel corso di una presentazione tenutasi al New York International Auto Show. Il Suv più piccolo di sempre di Volvo è stato anche nominato come una delle tre migliori auto al mondo su un elenco di 38 candidate.

“Vincere questo premio con l’EX30 è assai gratificante e rappresenta una conferma della nostra ambiziosa strategia verso l’elettrificazione”, afferma Jim Rowan, Ceo di Volvo Car.

“La risposta dei clienti alla EX30 ha superato le nostre aspettative e il nostro Suv campione di sostenibilità si sta rivelando un’auto perfetta per le esigenze del mercato di oggi, nel quale un numero crescente di acquirenti di automobili passa ad auto completamente elettriche. Sono convinto – aggiunge Rowan che l’EX30 contribuirà fortemente alla nostra crescita quest’anno e oltre”. L’EX30 è stato presentato la scorsa estate riscuotendo un successo quasi unanime e ha già vinto numerosi premi importanti. La EX30 sin dalla sua presentazion si è subito rivelata un’auto molto apprezzata dai clienti: in base al portafoglio ordini già raccolto, Volvo si aspetta che diventi uno dei suoi modelli più venduti in futuro. E’ costruito su una piattaforma per auto elettriche appositamente progettata. Oltre a produrre zero emissioni di scarico, è stato sviluppato con l’obiettivo di mantenere al minimo le emissioni di carbonio durante l’intero ciclo di vita dell’auto. Gli acquirenti dell’EX30 possono scegliere tra tre motorizzazioni, tutte elettriche: una versione a motore singolo con 200 kW (272 CV) e una batteria da 51 kWh; una versione a motore singolo con autonomia estesa in virtù di una batteria con capacità aumentata a 69kWh; una versione Twin Motor Performance con 315 kW (428 CV) e una batteria da 69 kWh. L’EX30 offre un’autonomia fino a 476 km e la batteria può essere ricaricata dal 10 all’80% della capacità in poco più di 25 minuti.

