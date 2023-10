ROMA (ITALPRESS) – La nuova Volvo EX30 riceve i primi importanti riconoscimenti addirittura in anticipo rispetto alla consegna dei primi esemplari ai clienti. L’aver ottenuto il riconoscimento di Auto dell’Anno da The Sun e di SUV/Crossover Compatto dell’Anno ai News UK Motor Awards è un perfetto preludio all’arrivo sul mercato del SUV compatto a trazione esclusivamente elettrica, previsto per la fine di quest’anno in alcuni Paesi. Annunciati a Londra nel corso di una cerimonia di presentazione, i riconoscimenti evidenziano le qualità che fanno della EX30 il modello di riferimento della classe di appartenenza: la scelta di propulsori puramente elettrici, tecnologia all’avanguardia, qualità, sicurezza e design targati Volvo, il tutto a un prezzo accessibile. “L’EX30 è tutto ciò che ci si aspetterebbe da una Volvo moderna: sicurezza, eleganza scandinava e sostenibilità, a un prezzo inatteso” ha dichiarato Rob Gill, direttore editoriale di The Sun Motors.

“L’EX30 sarà un grande successo. Ne siamo assolutamente convinti. Non solo si aggiudica il titolo di SUV/Crossover Compatto dell’Anno, ma è anche la vincitrice assoluta della categoria “The Sun Car of the Year”. Il premio News UK Small SUV/Crossover riassume il consenso espresso a favore dell’EX30 su diverse piattaforme giornalistiche nazionali dell’organizzazione, tra cui il Sunday Times, il cui responsabile della sezione motori, Nick Rufford, ha così commentato il risultato: “Gli acquirenti più avveduti sono alla ricerca di un SUV elettrico dall’aspetto elegante, dotato di brio e dinamismo, e che non costi una fortuna. Il prezzo di partenza di questa mini-Volvo è inferiore non solo a quello delle sue rivali elettriche, ma anche a quello di molti SUV a benzina”. “Non potevamo sperare in un riscontro migliore per il nostro nuovo modello. Questi riconoscimenti confermano la nostra convinzione che la Volvo EX30 ci aiuterà a ridefinire la percezione del pubblico nei confronti dell’auto elettrica, proponendosi come una vettura in grado di rispondere allo stile di vita, alle esigenze di guida e, soprattutto, al budget a disposizione dei consumatori” dice Kristian Elvefors, Managing Director di Volvo Car UK. “Il suo successo sarà fondamentale per la crescita del nostro Marchio, accrescendo la nostra leadership nel campo della mobilità elettrificata”

L’EX30 è il SUV più compatto mai lanciato da Volvo e si basa su una piattaforma per veicoli elettrici appositamente sviluppata. Oltre ad avere un’alimentazione elettrica a batteria con zero emissioni allo scarico, il modello è stato concepito con l’obiettivo di ridurre al minimo le emissioni di anidride carbonica durante tutto il suo ciclo di vita. I clienti potranno scegliere fra tre propulsori elettrici: un’unità Single Motor da 200 kW (272 CV) con batteria da 51 kWh; una versione Single Motor Extended Range con capacità della batteria aumentata a 69 kWh; e un modello Twin Motor Performance da 315 kW (428 CV) con batteria da 69 kWh. L’autonomia arriva a 476 km e la batteria può essere ricaricata dal 10 all’80% in poco più di 25 minuti.

foto: ufficio stampa Volvo Italia

