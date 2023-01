ROMA (ITALPRESS) – Le vendite di camion elettrici pesanti in Europa sono in crescita, e molti operatori nel settore della logistica sono interessati a gestire una quota sempre maggiore delle loro flotte con veicoli elettrici e a zero emissioni.

Il Gruppo Primafrio, un’azienda di logistica internazionale con sede nel sud-est della Spagna, è specializzato nel trasporto refrigerato di frutta e verdura da Spagna e Portogallo verso altri paesi europei. Primafrio ha investito in 15 camion Volvo FH Electric, tra i primi camion elettrici pesanti a essere utilizzati sulle strade spagnole. Saranno operativi a partire già dal mese di gennaio 2023. I camion elettrici verranno utilizzati per i trasporti regionali di frutta e verdura dalle piantagioni della regione di Murcia, nota come l'”orto d’Europa”, agli stabilimenti Primafrio, prima di proseguire verso la Germania. Primafrio è un fornitore di servizi di logistica per EDEKA, la più grande catena di vendita al dettaglio di generi alimentari in Germania.

“Siamo felici di poter contribuire a rendere a zero emissioni una parte della catena logistica, e di accelerare la transizione verso i veicoli elettrici. La consegna di questi 15 camion elettrici al Gruppo Primafrio è una pietra miliare nell’era del trasporto pesante nel nostro paese, a dimostrazione che produttività, prestazioni e sostenibilità possono procedere di pari passo”, spiega Giovanni Bruno, Amministratore delegato di Volvo Trucks Spagna. “Noi di Primafrio crediamo nella mobilità sostenibile, e partecipiamo attivamente a numerose iniziative volte al miglioramento dell’efficienza energetica e alla riduzione dell’inquinamento e delle emissioni di gas serra. Volvo è un pioniere nel settore delle soluzioni elettriche, e per questo siamo davvero soddisfatti che i loro camion facciano parte della nostra flotta”, afferma Josè Esteban Conesa, Presidente del Gruppo Primafrio.

Primafrio ha investito in una propria infrastruttura di ricarica, con dieci caricatori veloci installati nei suoi impianti. Volvo è il primo produttore globale ad aver iniziato la produzione in serie di camion elettrici pesanti nel settembre 2022, e dispone della più ampia gamma di camion elettrici del settore. L’obiettivo di Volvo Trucks è di raggiungere con l’elettrico una quota del 50% sulle vendite totali di veicoli pesanti, entro il 2030.

foto: ufficio stampa Volvo Trucks Italia

