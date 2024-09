Volo “Nuovi progetti per garantire un’assistenza sanitaria adeguata”

PALERMO (ITALPRESS) - "Il Pnrr consente l’organizzazione di progetti assistenziali per i quali è previsto l’inserimento di personale: non si finanziano assunzioni, ma percorsi operativi. Sono già predisposti una serie di progetti sanitari per le strutture predefinite, nelle quali digitalizzazione e alte tecnologie troveranno lo spazio dovuto“. Così l'assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, a margine del primo "Forum mediterraneo in Sanità Sicilia", organizzato a Palazzo dei Normanni, a Palermo. L'iniziativa, promossa dall’assessorato regionale della Salute e dal Forum Mediterraneo in Sanità, pone al centro la Sicilia come piattaforma di integrazione di buone prassi cliniche, di ricerca medica e traslazionale, in un’ottica euromediterranea con particolare riferimento alla riforma dell’assistenza del territorio e all’equità di accesso ai servizi sanitari e sociali. xd8/vbo/gtr