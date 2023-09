BOLOGNA (ITALPRESS) – “Il giudizio su questa settimana è ‘strepitosà. C’era chi ci aveva già fatto il funerale ed invece questo gruppo meraviglioso ha saputo reagire e questo grazie alla disponibilità di tutti. A mente fredda rileggeremo tutta questa settimana dall’inizio alla fine per capire e fare tesoro dell’esperienza. Comunque l’obiettivo Malaga è stato raggiunto”. Così il capitano azzurro Filippo Volandri ha commentato il successo sulla Svezia che ha regalato all’Italia il pass per le Finals di Coppa Davis a Malaga. “La sconfitta ci ha aiutato a compattarci, a creare un senso di appartenenza in uno sport che è prettamente individuale. Ha fatto gruppo anche chi non è sceso in campo come Sinner che ha mandato messaggi tutti i giorni, o come Berrettini che ha trovato lo spazio durante la riabilitazione per venire a sostenerci. E questo è stato bello per tutti”, ha detto ancora Volandri. In merito alla formula della Davis, il capitano ha concluso: “Certo è molto cambiata, ma la formula importa poco: a me interessa che i ragazzi quando scendono in campo diano tutto. Come hanno fatto”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]