ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo vinto sei partite di fila, vogliamo che diventino sette. Cerchiamo di fare sempre le cose al meglio delle nostre capacità, trasformando le parole in fatti concreti”. Questo il pensiero di Dani Vivian, difensore della Spagna, ai microfoni del sito ufficiale degli Europei. Le Furie Rosse hanno conquistato la finale superando la Francia per 2-1. Un cammino praticamente perfetto il loro, parte del merito va certamente – oltre che alla squadra – anche al ct Luis de la Fuente: “Rispetto è la parola chiave del suo stile – ha detto Vivian, centrale dell’Athletic Bilbao -. Lui e il suo staff sono estremamente attenti a come si pongono con noi giocatori perchè ci ammirano molto e ci rispettano. Lui e il suo team sono stati determinati nel fornirci le migliori condizioni di lavoro possibile. L’unica cosa su cui il mister si concentra è trarre il meglio da noi. Lo fa con positività, ci sta sempre vicino. C’è un enorme merito da riconoscere al nostro allenatore per ciò che stiamo realizzando”. Vivian ha totalizzato due presenze in questo Europeo, una da titolare contro l’Albania nella fase a gironi e una da subentrato nel match contro i transalpini che ha regalato alla Spagna l’accesso alla finalissima contro l’Inghilterra di domenica prossima. Classe 1999, il centrale spagnolo cerca di aiutare anche i suoi compagni di squadra, a partire da quelli che sono ancor più giovani di lui, come Nico Williams, con il quale condivide anche lo spogliatoio a Bilbao: “Ho vissuto lo sviluppo di Nico perchè siamo entrati nella prima squadra dell’Athletic più o meno nello stesso momento. Sta facendo un Europeo brillante e spero che sia solo l’inizio per lui. Soprattutto pensando a domenica mi auguro che giochi in modo competitivo come ha sempre fatto”. Infine, su Morata: “Avere Alvaro con noi è un privilegio e una fortuna. E’ il nostro capitano e non potremmo essergli più grati. Chiude ogni partita in lacrime perchè ha tanta responsabilità e voglia che tutto vada bene”, ha concluso Vivian.

