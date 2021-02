ROMA (ITALPRESS) – Vittoria esterna di New Orleans nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Dopo tre sconfitte di fila, i Pelicans espugnano il parquet dei Memphis Grizzlies, superati per 144-113 con 31 punti di Zion Williamson, top-scorer dell’incontro, e il contributo dell’azzurro Nicolò Melli, a referto con 3 punti e un assist in due minuti e 50 secondi di impiego. Quarta battuta d’arresto di fila per i Milwaukee Bucks, che cadono in casa di fronte ai Toronto Raptors, vincenti per 124-113 nonostante l’uscita per infortunio di Kyle Lowry e i 34 punti siglati dal ‘solitò Giannis Antetokounmpo. Affermazione interna dei Boston Celtics, che battono i Denver Nuggets per 112-99 sebbene, tra gli ospiti, Nikola Jokic piazzi una prova monstre con 43 punti all’attivo. Altri risultati: Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers 104-112; Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers 104-115; Phoenix Suns-Brooklyn Nets 124-128.

(ITALPRESS).