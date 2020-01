ROMA (ITALPRESS) – “Stamattina ho indicato Vito Cozzoli come nuovo presidente di Sport e Salute. Gli faccio un in bocca al lupo e mi aspetto che rilanci l’attività della società dopo una falsa partenza”. Così il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha annunciato il nuovo vertice di Sport e Salute dopo le dimissioni nel mese scorso di Rocco Sabelli. Attuale capo di gabinetto al ministro dello Sviluppo economico, Cozzoli è stato scelto tra gli otto soggetti che hanno avuto un colloquio conoscitivo con il ministro Spadafora, al quale erano pervenute 67 domande per l’assunzione di tale incarico. “Ringrazio il ministro Spadafora per la fiducia” le prime parole di Cozzoli dopo la scelta annunciata dal ministro. Spadafora ha sottolineato la necessità di “equilibrio per mettere insieme tutti i pezzi di un mondo complesso”. “E’ un indirizzo del ministro e io mi adeguerò – ha spiegato Cozzoli all’Italpress – Ma ora aspettiamo il parere parlamentare, poi avremo tempo per lavorare”.

