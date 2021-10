Vitali (WindTre): grande attenzione a persone e a qualità del servizio

“La nostra strategia è incentrata sulle persone e sulla qualità del servizio, per fornire ai nostri clienti la soluzione migliore possibile. Per fare questo, investiamo tanto sulla rete Top Quality e proponiamo a tutti i nuovi clienti l’opportunità di provarla gratuitamente per un mese per poter ‘toccare con mano’ quanto abbiamo innovato il nostro servizio”. Lo ha dichiarato Tommaso Vitali, Direttore Brand & B2C Marketing WindTre. ror/abr/gtr