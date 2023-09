“E’ stato un incontro proficuo e cordiale – per parlare del futuro e della crescita dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo – quello che si è svolto nei locali del centro direzionale di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo, con il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami, in visita nella

struttura aeroportuale palermitana”. E’ quanto si legge in una nota Gesap.

Il viceministro ha incontrato il presidente e l’amministratore delegato di Gesap, Salvatore Burrafato e Vito Riggio.

All’incontro erano presenti anche l’assessore ai Trasporti della Regione siciliana Alessandro Aricò, il senatore Raoul Russo, il vicesindaco del Comune di Palermo Carolina Varchi.

Al viceministro è stato illustrato il piano degli investimenti dello scalo aeroportuale. E’ poi seguita la visita alla torre di controllo e al terminal passeggeri.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]