ROMA (ITALPRESS) – Anche la Banca d’Italia, nella figura del Governatore Ignazio Visco, scende in campo a fianco dei piccoli pazienti affetti da un tumore pediatrico, nella Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile dedicata alla consapevolezza delle loro malattie, rare e non facili da curare. C’è ancora bisogno di tanta ricerca e dell’aiuto di tutti, come ricorda anche l’hashtag della giornata (#throughyourhands), per sconfiggerle. E il Governatore Visco, facendo oggi visita ai bambini ricoverati presso il reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS ha voluto dare un segno tangibile della presenza e del sostegno della più importante istituzione finanziaria del nostro Paese. Ma come ringraziare chi ogni giorno assicura la stabilità monetaria al nostro Paese? I bambini ricoverati nel reparto di Oncologia Pediatrica del Gemelli non hanno avuto dubbi e hanno ‘coniatò, nel loro laboratorio di ceramica, una bellissima ‘monetà esclusiva, che hanno donato al Governatore Visco.

“Siamo particolarmente grati al Governatore Visco – afferma il professor Marco Elefanti, direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS – per questo gesto di attenzione e di grande affetto riservato ai piccoli della nostra Oncologia Pediatrica, in questa giornata simbolica, dedicata in tutto il mondo alla consapevolezza dei tumori infantili. Fondazione Policlinico Gemelli è particolarmente onorata e riconoscente per il supporto continuativo che la Banca d’Italia, riserva da tanti anni a quest’area, che ci sta particolarmente a cuore, attraverso la Fondazione per l’Oncologia Pediatrica. Supporto che è stato ancora più esteso e intenso con il programma di contributi straordinari erogati dalla Banca d’Italia anche alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS come concreto segno di sostegno per fronteggiare la pandemia da coronavirus”.

E proprio in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile il professor Antonio Ruggiero, direttore UO di Oncologia Pediatrica del Gemelli, ha annunciato l’avvio di una nuova area di ricerca della Fondazione per l’Oncologia Pediatrica (FOP) da lui presieduta, finalizzata all’individuazione di nuovi bersagli terapeutici, alla proof of concept di farmaci già disponibili o di farmaci che a seguito del loro “riposizionamento” si dimostrino attivi nei tumori infantili. Il progetto prevede una fase preclinica (colture cellulari, sperimentazione nei topi xenograft, studi di farmacodinamica e farmacocinetica), fino ad approdare agli studi clinici di fase 1 e 2. “Questo percorso – spiega il professor Ruggiero – ricalca l’iter che porta alla compilazione del dossier investigativo di un qualsiasi farmaco sia nuovo che sperimentato per una nuova indicazione (‘riposizionatò) ed è il presupposto per arrivare poi agli studi clinici. Oggi siamo in grado di affrontare in-house tutto questo percorso di ricerca, grazie alle facilities ‘omichè del G-Step, il parco tecnologico del nostro IRCCS”.

“Il fine di questo processo – sottolinea – è quello di individuare nuovi target terapeutici, sperimentare la validità di nuovi farmaci, ma anche di studiare molecole già sul mercato per altre indicazioni (ad esempio il mebendazolo, un anti-elmintico, o alcuni farmaci anti-psicotici), per valutarne l’efficacia anti-tumorale sulla base di dati sperimentali recenti. Tutto sarà focalizzato, in particolare, sugli istotipi che ad oggi hanno ancora basse possibilità di guarigione (tumori del tronco-encefalo, ependimomi)”. Il progetto, concepito come fase precoce di un programma di sviluppo farmacologico/riposizionamento, coinvolge l’UO di Neurochirurgia Infantile, diretta dal professor Gianpiero Tamburrini, verrà condotto in collaborazione con l’Istituto di Farmacologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore campus di Roma, diretto dal professor Pierluigi Navarra e avrà una durata di tre anni.

La Fondazione per l’Oncologia Pediatrica è stata istituita nel 1994 su iniziativa della Banca d’Italia. Le sue finalità sono di supportare le attività di ricerca, terapia e assistenza svolte dalla UO di Oncologia Pediatrica del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, in collaborazione con il ‘Centro di neuro-oncologia pediatricà, diretto dal professor Cesare Colosimo, per la ricerca e le terapie più avanzate dei tumori del sistema nervoso nei bambini, istituito presso l’UO stessa, e con l’Associazione Genitori Oncologia Pediatrica (AGOP), presieduta dalla signora Benilde Mauri.

Secondo gli ultimi dati, in Italia si diagnosticano in media ogni anno circa 1.400-1.500 nuovi tumori nei bambini fino a 14 anni e circa 600-700 negli adolescenti fino a 18 anni; i tumori pediatrici più frequenti sono le leucemie e i tumori cerebrali.

I tumori del sistema nervoso centrale sono tra i più frequenti tumori solidi pediatrici. Ma nonostante gli enormi progressi fatti in campo chirurgico, radioterapico e farmacologico negli ultimi anni (oltre il 70% dei bambini sopravvive oltre 5 anni), resta ancora tanto da fare. E’ dunque necessario investire in ricerca per far sì che un domani, questi tumori diventino sempre più curabili e potenzialmente guaribili, minimizzando al contempo gli effetti indesiderati delle terapie.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com