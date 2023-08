ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino ecuadoregno M.M.E.D., classe 1995, gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata e continuata e di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti. Il provvedimento è stato emesso dal gip presso il Tribunale di Roma su richiesta della Procura capitolina.

Le indagini sono scaturite dalla denuncia della vittima, una ventenne di origini sudamericane, che l’indagato, in almeno due distinte occasioni, dopo averle somministrato ripetutamente sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti all’interno di locali pubblici della Capitale, approfittando del suo stato di incoscienza, l’avrebbe sottoposta a reiterati atti sessuali contro la sua volontà, riprendendo nel contempo tali violenze con il suo cellulare.

I Carabinieri di via in Selci, durante le fasi investigative, delineavano il quadro probatorio a supporto della tesi accusatoria acquisendo i filmati e le dichiarazioni testimoniali degli amici della vittima, riuscendo a identificare l’autore delle violenze. Dopo averlo individuato, l’indagato veniva sottoposto ad una perquisizione domiciliare che consentiva il rinvenimento di alcuni grammi di sostanza stupefacente, di un bilancino di precisione e di vari supporti informatici il cui contenuto sarà esaminato al fine di verificare l’eventuale presenza di ulteriori filmati e scongiurare l’esistenza di altre vittime.

L’uomo, gravemente indiziato del delitto, che dopo le formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di Regina Coeli, era già noto ai militari dell’Arma in quanto il 3 agosto scorso era stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Cinecittà, insieme ad un cittadino peruviano, poichè trovato in possesso di 440 grammi di cocaina suddivisa in 49 ovuli.

foto ufficio stampa Carabinieri

(ITALPRESS).

