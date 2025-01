Vinti 2 mln Lotteria Italia in pasticceria di Palermo “Siamo felici”

PALERMO (ITALPRESS) - "Speravo che il biglietto fosse rimasto a me, ma non è stato così. Comunque, sono contenta ugualmente". Così all'Italpress Ina Casesa, la titolare della pasticceria Porretto, in via Luigi Galvani 51, a Palermo, dove è stato vinto il terzo premio della Lotteria Italia da 2 milioni di euro. "Siamo felicissimi, spero che la fortuna abbia baciato qualcuno che sia bisognoso, che si ricordi pure di noi", aggiunge. La pasticceria si trova nel quartiere Settecannoli ed è frequentata soprattutto da residenti della zona, dove è già partita la caccia al neo milionario. "Qui vengono clienti abitudinari, ma qualcuno di passaggio c'è sempre - spiega la titolare della pasticceria -. In questi giorni sono venute tante persone, molti amici, e di biglietti ne ho venduti tanti". "Spero che il vincitore si ricordi di noi - ribadisce -. Gli auguro il meglio della vita, che sappia gestire la vincita e tanta felicità, soprattutto se a vincere è stato un bisognoso". Quello vinto nella pasticceria della periferia palermitana è il terzo premio, serie G, numero 330068. xd8/vbo/gtr