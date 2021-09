Vino, la produzione italiana leader nel mondo

Scende a 44,5 milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021, un dato in calo del 9% rispetto ai 49 milioni del 2020 che, nonostante la contrazione determinata dalle anomalie del meteo, non scalfisce il primato produttivo tricolore. Secondo le previsioni di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini, il vigneto Italia resiste e si presenta in buone condizioni, non solo all'appuntamento con la vendemmia, ma anche sul fronte cruciale della ripartenza, con segnali incoraggianti sia dalla domanda estera, con un export pari al +11% nei primi 5 mesi dell'anno che sul mercato interno. abr/mrv/red