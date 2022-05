Vino, in Calabria il Concours Mondial de Bruxelles

L'Europa sceglie la Calabria per celebrare il mondo del vino, radunando nella regione produttori e cantine internazionali, in occasione della 29esima edizione del Concours Mondial de Bruxelles. Sono stati complessivamente 7.376 i Vini internazionali in Concorso, di cui 5.083 Rossi e 2.293 Bianchi, provenienti da circa 40 Paesi.