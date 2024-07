LE LIORAN (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jonas Vingegaard c’è e batte un colpo. Il danese del Team Visma-Lease a Bike, campione in carica, ha anticipato nella volata a due Tadej Pogacar (Uae Team Emirates) per un soffio: terzo classificato Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), arrivato con 25″ nell’undicesima tappa del Tour de France 2024, la Evaux les Bains-Le Lioran di 211 chilometri. Quarto Primoz Roglic, lo sloveno è caduto in discesa a circa 2 chilometri dal traguardo: il capitano della Bora ha accusato 55″. Stravolta anche la classifica, con Pogacar che resta in maglia gialla con 1’06” sul belga e 1’14” sul danese grazie agli abbuoni conquistati. Domani la dodicesima tappa, la Aurillac-Villeneuve sur Lot di 203 chilometri.

