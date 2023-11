NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Cinque partite nella notte Nba con due italiani in campo: il bilancio è di due vittorie e due ottime prestazioni per gli azzurri. Vincono sia i Wizards di Danilo Gallinari che i Jazz di Simone Fontecchio. Washington interrompe la pesantissima serie di 9 sconfitte consecutive e conquista il terzo successo in 17 gare, battendo Detroit (15 ko su 17) 126-107. Tra i protagonisti c’è il “Gallo” che in 19 minuti mette a referto 16 punti, due rimbalzi e altrettanti assist in un match in cui è Kyle Kuzma a prendersi la scena con i suoi 32 punti, 12 rimbalzi e 8 assist. Oltre a loro in doppia cifra anche Avdija (16), Jones e Shamet (12 a testa), per finire con Gafford e Poole (10 ciascuno). Niente da fare per i Pistons nonostante i 26 punti di Cade Cunningham e la doppia doppia da 12 punti e 14 rimbalzi di Jalen Duren.

Vincono anche i Jazz con Simone Fontecchio schierato nel quintetto iniziale. L’azzurro, nel successo casalingo contro New Orleans per 114-112, fa registrare al suo attivo 14 punti, 4 rimbalzi e 2 assist.

Altri sei in doppia cifra con 19 punti per George, 16 (con 10 assist) per Clarkson, 14 per Kessler, 12 a testa per Collins e Agbaji, 11 per Sexton. Zion Williamson e Brandon Ingram provano a trascinare i Pelicans fino alla fine, mettono a referto rispettivamente 26 e 25 punti, ma è Utah a vincere.

Nelle altre gare della notte netto successo dei Philadelphia 76ers sui Lakers (138-94) con Joel Embiid che, in 31 minuti, lascia il segno con una tripla doppia da 30 punti, 11 rimbalzi e altrettanti assist, mentre Tyrese Maxey chiude con 31 punti e 8 assist. Niente da fare per i Lakers nonostante i 17 punti e 11 rimbalzi di Davis e i 18 punti di LeBron James.

Vittorie anche per Portland (114-110 sui Pacers con 34 punti per Grant) e per i campioni in carica dei Denver Nuggets che, senza Jokic, battono 113-104 i Los Angeles Clippers con Reggie Jackson che piazza una doppia doppia da 35 punti e 13 assist.

