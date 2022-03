ROMA (ITALPRESS) – Continua la risalita dei Bucks, Brooklyn ritrova il sorriso trascinata da Irving mentre a Ovest tornano a vincere le prime tre.

Milwaukee centra il quinto successo consecutivo travolgendo 142-115 Oklahoma City e resta attaccata a Philadelphia, seconda a Est. Protagonista, manco a dirlo, Giannis Antetokounmpo: 39 punti, 7 rimbalzi e 7 assist per il greco, con i Bucks che in questa striscia positiva viaggiano a 128.4 punti e 49% al tiro di media. Meglio di Antetokounmpo fa Darius Garland, alla miglior prestazione in carriera nel 127-124 con cui Cleveland la spunta su Indiana. I suoi 41 punti (oltre a 13 assist), compresi i due liberi realizzati a 14″ dalla sirena, si rivelano decisivi per i Cavs, che restano agganciati al treno play-off col sesto posto. Ma la prima pagina a Est se la prende Kyrie Irving che, parola del compagno di squadra Kevin Durant, ha tenuto una “master class” nel 132-121 su Charlotte che ha permesso a Brooklyn di tornare a vincere dopo 4 ko: 50 punti con nove triple, non lontano dal suo career-high (57 punti, allora in maglia Cavs, nel marzo 2015). Tornano al successo le prime tre della classe nella Western Conference. Phoenix regola Orlando 102-99 con la fondamentale stoppata di Bridges sul tentativo dall’arco di Wagner che poteva spedire la sfida all’overtime. A contribuire al successo dei Suns anche i 21 punti a testa di Ayton (corredati da 19 rimbalzi) e Shamet, 18 punti e 12 assist per Payne che non fa rimpiangere le assenze di Paul e Booker. Consolida la sua seconda piazza Memphis (132-111 su New Orleans con 24+8+8 di Morant e 22 punti per Jackson e Bane) mentre interrompe una serie negativa che durava da quattro partite Golden State: 112-97 sui Clippers con 21 punti dalla panchina di Kuminga e 20 ciascuno per Thompson e Poole.

(ITALPRESS).

