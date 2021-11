NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Atlanta vince e Danilo Gallinari fa il suo. Gli Hawks battono 118-111 Washington, mandando in doppia cifra tutto il quintetto iniziale e due giocatori dalla panchina. Il “Gallo” fa 12 punti (5 i rimbalzi) in 17 minuti, mentre il contributo di Reddish a partita in corso è di 15 punti. Il miglior realizzatore è Trae Young che ne fa 26, doppia doppia da 16 punti e 12 rimbalzi per Capela, ne fa 16 anche Bogdanovic, 12 Collins (9 i rimbalzi) e 11 Hunter. Wizards sempre in partita con Beal che ne fa 24, Kuzma 18 e Dinwiddie che chiude a quota 14 aggiungendo anche 10 assist.

Vittoria importante anche per i Bulls che si impongono sul parquet dei Celtics per 128-114 con un ultimo parziale da 39-11 che fa la differenza. DeMar DeRozan il trascinatore con 37 punti (7 rimbalzi), ne fa 26 LaVine, sfiora la tripla doppia Vucevic con 11 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. In doppia cifra anche Dosunmu (14) e Ball (12). Boston, prima di crollare nell’ultimo quarto, si regge sui 28 punti di Brown e sui 20 a testa di Tatum e Horford (per lui anche 10 rimbalzi). In doppia cifra anche Smart (16) e Schroder (13).

Nelle altre sette gare della notte vincono Cavaliers (113-110 sugli Hornets con 24 punti e 16 rimbalzi per Allen), Pacers (131-118 sugli Spurs con 24 punti e 13 rimbalzi per Sabonis), Sixers (113-103 su Portland con 14 punti e 15 rimbalzi per Drummond), Raptors (113-104 con Anunoby che ne mette a referto 36), Grizzlies (106-97 con 26 punti per Ja Morant), Magic (115-97 sui Timberwolves con 31 punti, 9 rimbalzi e 8 assist per Cole Anthony) e Clippers (99-94 contro i Thunder con 32 punti, 9 rimbalzi e 7 assist per Paul George).

