ROMA (ITALPRESS) – Un altro passo avanti verso la realizzazione del nuovo Ospedale della Tiburtina. La commissione giudicatrice nominata nell’ottobre del 2021 ha deliberato l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica per un valore di oltre 6 milioni e mezzo di euro a favore del gruppo di studi tecnici RTI Proger Spa – Manens – Tifs Spa – Steam Spa – Inar Srl – Studio Ingegneria Maggi Srl – Suissemed Ihs Sa. La proposta della commissione è stata approvata dal Direttore Generale della Asl Roma 5 Giorgio Giulio Santonocito. Il costo complessivo dell’opera ammonta a oltre 204 milioni di euro, con finanziamenti provenienti dallo Stato e dalla Regione Lazio. “Siamo davvero soddisfatti di come stia procedendo il progetto del Nuovo Ospedale Tiburtino. Con l’affidamento, una volta che il gruppo di studi tecnici avrà consegnato il progetto esecutivo, si potrà procedere alla gara per la realizzazione dell’opera. L’Ospedale sorgerà in un’area di proprietà della Regione Lazio, nella località di Tivoli Terme, in diretta contiguità con i comuni di Guidonia e Roma. Una struttura sanitaria importante, che conterà circa 400 posti letto, per soddisfare un bacino di popolazione più ampio e più vicino alla città di Roma. Ringrazio il Presidente della Regione Nicola Zingaretti, l’Assessore alla Sanità Alessio D’Amato, la Giunta regionale, il Direttore Generale della Asl Roma 5 Giorgio Giulio Santonocito e tutti i professionisti che hanno partecipato con grande impegno a questa fase così importante”. Così Marco Vincenzi, Presidente del Consiglio regionale del Lazio.

Il Nuovo Ospedale della Tiburtina punta a essere un polo di eccellenza sanitaria nel territorio della nostra Regione. Il presidio ospedaliero sarà dotato di attrezzature e tecnologie d’avanguardia per le quali sono previsti circa 25 milioni di euro di investimenti. La struttura contribuirà anche allo sviluppo infrastrutturale dell’area di Tivoli Terme, sarà potenziata la viabilità, sia con la via Tiburtina in direzione di Guidonia, Roma e Tivoli, sia verso l’autostrada A24 all’altezza della barriera Roma Est. L’ospedale sarà dotato di cinque ingressi/percorsi cui saranno messi a disposizione 44.000mq di parcheggi, per oltre 1500 posti auto.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com