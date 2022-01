ROMA (ITALPRESS) – “Un altro passo avanti verso la realizzazione del Nuovo Ospedale della Tiburtina! Si è insediata la Commissione per la valutazione delle offerte per l’affidamento della progettazione dell’Ospedale. Sono stati assicurati tempi brevi. Con il lavoro della ASL Roma 5 e di tutti gli attori coinvolti la nuova struttura vedrà presto luce! Grazie a tutti coloro che stanno lavorando per portare a termine questo progetto così importante non solo per il territorio tiburtino, ma per tutta la nostra Regione!”. Così Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com