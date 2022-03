ROMA (ITALPRESS) – E’ stato pubblicato sul Bollettino della Regione Lazio l’avviso approvato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a favore delle amministrazioni locali che si impegnano nell’accoglienza della popolazione ucraina nel territorio regionale. Possono presentare domanda i Comuni della Regione e i Municipi di Roma Capitale. Il provvedimento vale 500.000 euro.

“La guerra in Ucraina non lascia tregua e i rifugiati hanno bisogno del nostro aiuto. Per questo abbiamo deciso di stanziare questa somma, per andare incontro alle necessità di chi è costretto a scappare dalla propria casa, a lasciare spesso gli affetti più cari. Grazie a chi lavora tutti i giorni per l’accoglienza dei cittadini ucraini”, così Marco Vincenzi, Presidente del Consiglio regionale del Lazio.

Tra gli ambiti di intervento: la sistemazione in alloggi in locazione ovvero in strutture alberghiere e similari; l’approvvigionamento dei siti di assistenza con materiale di pronta accoglienza, di presidio medicale e di pronto soccorso; la promozione di attività culturali e formative, con particolare riferimento all’insegnamento dell’italiano e ai progetti finalizzati alla formazione professionale della popolazione abile al lavoro.

La domanda di contributo deve essere presentata entro e non oltre il 31 maggio 2022 attraverso la modulistica allegata all’Avviso, reperibile anche nella sezione “Bandi e avvisi”, sottosezione “Bandi”, del sito web istituzionale del Consiglio regionale. In quella sede sarà inoltre possibile approfondire i contenuti del bando.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com