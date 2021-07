ROMA (ITALPRESS) – “La notizia apparsa oggi sulla stampa dell’iniziativa del consigliere Barillari che all’interno degli uffici del Consiglio regionale mostra una pistola, della cui natura, vera o falsa, non sappiamo nulla, desta stupore, preoccupazione e sdegno. La sede istituzionale del Consiglio regionale non può essere il luogo dove si perpetrano queste azioni, pertanto esprimo la più ferma condanna per il gravissimo gesto. I dirigenti responsabili del Consiglio regionale sono stati incaricati di segnalare l’episodio alle autorità di polizia al fine di tutelare la pubblica sicurezza”. Così Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio, in merito all’iniziativa del consigliere Davide Barillari, ex esponente del Movimento 5 Stelle e fondatore della Rete R2020, che in diretta streaming sui social network ha mimato il gesto di vaccinarsi con una pistola giocattolo, per poi aggiungere: «Questa è un roulette russa e siete voi a premere il grilletto. Io mi vaccino e può andarmi bene, così come può andarmi male».

(ITALPRESS).