ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Marco Vincenzi, ha approvato una legge concernente i temi della contabilità e della spesa pubblica “Disposizioni in materia di riduzione delle spese dei gruppi consiliari”. L’obiettivo della legge è quello di introdurre riduzioni alle spese dei gruppi consiliari. Nel dettaglio si riduce l’ammontare delle spese per il personale e per il funzionamento dei gruppi consiliari del 5 per cento per il 2022 e del 10 per cento per gli anni successivi.

“Un ulteriore contributo alla riduzione della spesa del Consiglio regionale, in continuità con le precedenti disposizioni assunte nel segno della sobrietà e del buon impiego dei soldi pubblici”, sottolinea Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio, aggiungendo: “Grazie alle consigliere e ai consiglieri di maggioranza e opposizione per il lavoro svolto”.

(ITALPRESS).