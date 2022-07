ROMA (ITALPRESS) – “Presentiamo oggi una struttura strategica per il nostro territorio. Continuano i passi in avanti per la realizzazione del Nuovo Ospedale Tiburtino, che metterà a disposizione dei cittadini 347 posti letto, per un investimento di 205 milioni di euro. L’opera sorgerà nella zona di Tivoli Terme, su un’area di proprietà della Asl Roma 5. Un investimento importante, che servirà la zona di Guidonia, Tivoli e Roma Est, contribuendo anche a decongestionare le altre strutture della zona”. Così Marco Vincenzi, Presidente del Consiglio regionale del Lazio. “La costruzione dell’Ospedale porterà benefici anche dal punto di vista della viabilità, che sarà potenziata, sia con la via Tiburtina in direzione di Guidonia, Roma e Tivoli, sia verso l’autostrada A24 all’altezza della barriera Roma Est. Nell’evento di presentazione di oggi siamo in grado di illustrare in maniera concreta gli investimenti e i lavori che verranno effettuati per garantire il pieno accesso alla struttura”.

“Grazie al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, al Vicepresidente della Regione Daniele Leodori, all’Assessore alla Sanità Alessio D’Amato, al Direttore Generale della Asl Roma 5 Giorgio Giulio Santonocito e a tutti coloro che sono intervenuti in questa utile giornata di confronto e ascolto” conclude Vincenzi.

