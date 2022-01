ROMA (ITALPRESS) – “Un’ottima notizia: la Regione Lazio stanzierà 2,5 milioni di euro per un fondo dedicato all’accesso alle cure per la salute mentale e la prevenzione del disagio psichico, rivolto in primo luogo ai giovani e alle fasce più fragili della popolazione. Un intervento che garantirà l’accesso alle cure per la salute mentale e la prevenzione del disagio psichico, attraverso voucher da utilizzare presso strutture pubbliche del Lazio, con il coinvolgimento di psicologi e psichiatri. Con la pandemia sono aumentati i disturbi psicologici ed è nostro dovere intervenire per garantire a tutti l’accesso a trattamenti adeguati”. Così Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio.

(ITALPRESS).