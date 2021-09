Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Marco Vincenzi, ha approvato due delibere: il rendiconto generale del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2020 e il piano della riserva naturale delle “Montagne della Duchessa”. Per quanto riguarda il rendiconto generale e i risultati della gestione 2020 il Consiglio non ha fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria, né ha mai fatto richiesta di fondo anticipazioni di liquidità. Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di gestione di 14.297.291,50 euro. Il risultato della gestione finanziaria 2020 presenta un avanzo di amministrazione di 19.114.832,28 euro.

Nell anno 2020 non si è fatto ricorso a nessuna forma di indebitamento. Altro provvedimento approvato il Piano della riserva naturale delle Montagne della Duchessa. La riserva naturale è stata istituita con la legge regionale n 70 del 1990 e rientra nel sistema delle aree protette della Regione Lazio, si estende per circa 3540 ettari nel territorio del comune di Borgorose , in provincia di Rieti. Un territorio ricco di numerose specie animali come l’orso Lupo, il grifone e il lanario.

“Un territorio da difendere, che con la biodiversità che lo contraddistingue rappresenta una delle zone più importanti del nostro panorama regionale. La Regione Lazio e l’Ente di gestione promuovono in modo coordinato le valenze naturalistiche della riserva a livello nazionale ed internazionale e favoriscono l’attività di ricerca, educazione ambientale ed ecoturismo. Un ringraziamento a tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione, alla giunta regionale e all’assessore competente per il lavoro svolto”. Così Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio.

