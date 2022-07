ROMA (ITALPRESS) – “E’ stato avviato in Commissione Ambiente in Consiglio regionale del Lazio l’iter di Aggiornamento del Piano del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili con le audizioni dei soggetti interessati”. Così Marco Vincenzi, Presidente del Consiglio regionale del Lazio

“Un’area di oltre 18mila ettari, un polmone verde all’interno della nostra Regione. L’Aggiornamento del Piano va incontro alle necessità degli abitanti della zona e alla tutela della fauna e della flora che popolano il Parco. Ringrazio tutti coloro che da tempo lavorano per realizzare questo progetto con impegno e dedizione” ha concluso.

– foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).