VIMERCATE (MONZA E BRIANZA) (ITALPRESS) – La Compagnia dei Carabinieri di Vimercate ha eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 4 persone di nazionalità italiana, tutte già note alle Forze dell’ordine, domiciliate rispettivamente in Brianza e nella provincia di Bergamo e gravemente indiziate dei reati di associazione per delinquere, truffa, sostituzione di persona ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, ha richiesto ed ottenuto rispettivamente l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 54enne e un 34enne, domiciliati nei comuni di Dalmine (BG) e Bergamo, e dell’obbligo di dimora nei comuni di Burago di Molgora (MB) e Capriate San Gervasio (BG) nei confronti di un 50enne e di una donna 49enne. A carico di ulteriori 8 soggetti, indagati per le medesime fattispecie di reato quali presunti complici, si procede contestualmente in stato di libertà. L’attività investigativa, scaturita dalla denuncia del titolare di una carta PostePay che aveva notato sul proprio estratto conto alcuni movimenti anomali, ha consentito inizialmente di individuare nel figlio del denunciante l’autore delle operazioni non riconosciute, e di verificare che esse erano correlate ad accrediti operati da persone risultate vittime di truffe on-line poste in essere mediante la pubblicazione di finti annunci “esca” su note piattaforme virtuali dedicate alla compravendita di autoveicoli. In particolare, secondo la prospettazione accusatoria ritenuta valida dal Giudice cautelare, le vittime, interessate all’acquisto di un veicolo il cui annuncio di vendita era spesso corredato anche di fotografie e informazioni di dettaglio, contattavano il finto venditore al recapito indicato e versavano una somma di denaro a titolo di anticipo in attesa di perfezionare l’operazione, riservandosi di corrispondere il saldo all’atto della consegna del bene. Tuttavia, l’affare non si concretizzava mai poichè gli autori delle presunte truffe, dopo aver incassato l’anticipo concordato, si rendevano definitivamente irreperibili. All’individuazione di tale modus operandi e, con esso, di altri presunti complici dell’attività illecita ipotizzata, seguivano meticolosi approfondimenti investigativi consistiti nella raccolta ed analisi delle denunce delle vittime, in servizi di osservazione e pedinamento, in perquisizioni e conseguenti sequestri di dispositivi informatici, carte di debito e altre cose nella disponibilità degli indagati ritenute pertinenti ai reati. All’esito di tali complessi approfondimenti investigativi, è emersa l’esistenza di un vero e proprio sodalizio criminale, i cui principali esponenti, individuati nei destinatari delle misure cautelari eseguite, si servivano di altri affiliati che ponevano a disposizione dell’organizzazione le carte di debito utilizzate per ricevere gli indebiti accrediti, intascando, a titolo di compenso per tale prestazione illecita, una percentuale sulle operazioni fraudolente. Nel corso dell’attività d’indagine, gli operanti hanno individuato in un noto locale di ristorazione di Agrate Brianza (i cui titolari e il relativo personale sono risultati del tutto ignari ed estranei alla vicenda) il luogo di incontro dei partecipanti al sodalizio, dove venivano concordate le fasi e le modalità di ciascuna truffa, nonchè la spartizione dei proventi. Le risultanze investigative riguardano, allo stato, 25 presunte truffe effettuate con le modalità descritte ai danni di vittime residenti rispettivamente nelle province di Monza e Brianza, Vicenza, Udine, Torino, Arezzo, Napoli, Lecce, Siena, Padova, Mantova e Prato, che hanno fruttato, tra l’agosto 2022 e giugno 2023, proventi illeciti stimati complessivamente in oltre 50.000 Euro. Nel corso dell’esecuzione del provvedimento cautelare, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro beni e documenti di varia natura, ritenuti pertinenti ai reati per cui si procede. Le indagini proseguono anche ai fini dell’individuazione di possibili ulteriori episodi delittuosi sviluppatisi secondo il medesimo schema operativo emerso. Gli arrestati da sottoporre a custodia cautelare in carcere sono stati tradotti presso le Case circondariali di riferimento, a disposizione dell’Autorità giudiziaria che ha emesso la misura.(ITALPRESS).

Foto: Carabinieri Vimercate