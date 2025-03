Villaggio ‘Agricoltura È’, Lollobrigida “Rendere centrale il settore”

ROMA (ITALPRESS) – Un viaggio tra tradizione e innovazione, sostenibilità e tecnologia, cultura e ricerca per conoscere il settore agricolo un pilastro fondamentale della nostra economia e della nostra società. Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha presentato il programma di “Agricoltura È”, il villaggio nel cuore della Capitale per raccontare la centralità e la poliedricità dell’agricoltura, che si terrà dal 24 al 26 marzo a piazza della Repubblica.

IL VIDEO DELLE PAROLE DEL MINISTRO LOLLOBRIGIDA

“Continua un percorso per rendere sempre più centrale il settore dell’agricoltura e tutte le sua attività connesse, guardando soprattutto alle nuove generazioni. Un momento di approfondimento, di festa, è stato scelto il 25 marzo, una data simbolica, strategica. L’ agricoltura è indispensabile per la tutela dell’ambiente, per avere cibo di qualità, per trainare diversi comparti, è sicurezza, benessere fisico, capacità di garantire equilibrio sociale quando produce reddito. L’ efficientamento del sistema passa anche attraverso le nuove tecnologie, l’agricoltura 5.0”.

Il ministro Lollobrigida ha sottolineato che “facciamo tutto questo con il coinvolgimento del sistema Italia, dalle grande aziende di Stato ai privati”. In occasione dell’anniversario dei Trattati di Roma, “Agricoltura e'” racconterà la centralità e la poliedricità dell’agricoltura nella vita quotidiana di ognuno di noi.

Uno spazio di 3 mila mq, un luogo d’incontro tra istituzioni, imprese, studenti e cittadini con aree tematiche dedicate all’energia, alla sicurezza alimentare, alla tutela dell’ambiente, alla qualità della vita e alla promozione del made in Italy.

Non mancheranno momenti di confronto, laboratori interattivi, degustazione e dimostrazioni pratiche per toccare con mano la ricchezza del nostro settore agroalimentare. Lunedì aprirà l’evento il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a chiudere, mercoledì 26, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

-Foto Xc3/Italpress-

(ITALPRESS).