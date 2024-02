MILANO (ITALPRESS) – Il Consiglio di Gestione del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza ha approvato ieri la delibera di nomina di Bartolomeo Corsini a Direttore Generale. Il provvedimento di nomina – di durata triennale – segue un iter particolare. Alla designazione da parte del Presidente di Regione Lombardia seguono, infatti, tre atti di intesa da parte degli altri e Enti consorziati proprietari: Ministero della Cultura, Comune di Milano, Comune di Monza. Al termine di questo iter il Presidente del Consorzio Paolo Pilotto, insieme al Consiglio di Gestione, può dare il via libera alla nomina. Bartolomeo Corsini, professore universitario, manager nel settore culturale, milanese di origine con una solida formazione in Italia e all’estero, presiede la Fondazione Guelpa di Ivrea e siede nel Consiglio di Amministrazione della Torino Piemonte Film Commission. Dottore di ricerca in Marketing e Comunicazione d’Impresa all’IULM di Milano, si è laureato in Scienze politiche a Milano dopo il conseguimento di una maturità internazionale (IB) a Singapore. “Accogliamo il nuovo Direttore in una Reggia che da mesi spalanca le porte ai visitatori per cinque giorni alla settimana e offre almeno tre esposizioni in contemporanea nelle sue sale – spiega il Sindaco Paolo Pilotto -. Fin da subito dovremo lavorare in modo incessante, affinchè Reggia, Giardini Reali e tutto il parco possano godere delle attenzioni che meritano beni di così alto valore. In particolare andranno seguite con cura le opere previste dalla fase I dell’Accordo di Programma con Regione Lombardia e le successive di fase II. 23 milioni e altri 33 sono destinati in gran parte alla manutenzione dei numerosi edifici del Parco e dello stesso patrimonio naturalistico e ambientale racchiuso nei 700 ettari dell’area verde cintata più estesa d’Europa”. Dopo la nomina, Bartolomeo Corsini ha dichiarato: “Sono grato al Presidente, al Consiglio di Gestione e a tutti gli Enti consorziati, e orgoglioso, per la nomina ricevuta. Sono consapevole delle sfide cui sono chiamato a rispondere nella consapevolezza del convinto e deciso sostegno delle Istituzioni e dello staff della Reggia e Parco di Monza”. “Sono molto contento per la scelta del Presidente di Regione Lombardia, del Presidente del Consorzio e dei Consiglieri: sono convinto che Bartolomeo Corsini è la persona giusta per proseguire l’attività di sviluppo della Villa Reale e del Parco di Monza.” ha dichiarato Giuseppe Distefano, già Direttore Generale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. “Auguro a Bartolomeo buon lavoro, lavoro complesso ma ampiamente compensato dall’unicità e dalla straordinaria bellezza del Complesso monumentale nonchè dalle grandi opportunità che può rappresentare a livello regionale, nazionale e internazionale”. Il Consiglio di Gestione del Consorzio della Reggia di Monza e Parco, con il suo Presidente e i sei Consiglieri rappresentanti degli Enti consorziati, augura con la più grande cordialità buon lavoro al nuovo Direttore Bartolomeo Corsini e al suo staff, certo che saprà dare e raccogliere grandissime soddisfazioni. Dedica, altresì, grande riconoscenza e gratitudine a Giuseppe Distefano che negli ultimi tre anni ha svolto un instancabile e preziosissimo lavoro, contribuendo a rilanciare la fruizione e la conoscenza di Reggia, Giardini e Parco a livello nazionale e internazionale. (ITALPRESS).

Foto: Consorzio Villa Reale di Monza