NAPOLI (ITALPRESS) – L’83^ edizione dei campionati italiani assoluti di ginnastica artistica femminile è stata vinta da Giorgia Villa, che conquista il suo secondo titolo consecutivo, il terzo contando anche quello del 2018. La diciottenne della Brixia di Brescia, in forza al Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, si è imposta con il totale di 54.350 precedendo Asia D’Amato (con la quale vinse il tricolore nel 2020 in ex aequo), argento con 53.400, e Martina Maggio, bronzo con 53.350. Ai piedi del podio Veronica Mandriota (Brixia Brescia) con il personale di 53.150. A seguire Angela Andreoli (52,850), Manila Esposito (51,150), Camilla Campagnaro (51,100), Irene Lanza (50,800), Chiara Vincenzi (50,400), Micol Minotti (49,900), Giada Grisetti (49,800), Emily Armi (49,450), Veronica Pierazzini (49,100), Caterina Cereghetti (48,550) e Alessia Guicciardi (47,700). Una gara emozionante fra le tre agenti della Polizia di Stato, in partenza per l’Olimpiade di Tokyo insieme ad Alice D’Amato e a Vanessa Ferrari, iniziato fin dai primi attrezzi, con gli exploit alle parallele asimmetriche, alla trave e al volteggio. Si sono comunque messe in luce anche le altre atlete presenti al Pala Vesuvio di via Argine, che però non hanno gareggiato su tutti e quattro gli attrezzi: Alice D’Amato, Maria Vittoria Cocciolo, Lara Mori, Elisa Iorio, Sara Ricciardi, Desiree Carofiglio e Caroline James.

