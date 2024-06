FIRENZE (ITALPRESS) – “Non mi interessa parlare del posto da titolare, ma solo il bene di questa Nazionale, il risultato finale dell’Italia. Tutti vogliono giocare, fa parte dell’essere competitivi, ma io voglio solo aiutare i miei compagni, dare il 100% ogni giorno e contribuire a creare un gruppo di lavoro importante, come lo è già”. Così Guglielmo Vicario dopo lo 0-0 di ieri, a Bologna, nell’amichevole contro la Turchia. Al Tottenham dopo le grandi cose fatte all’Empoli, Vicario ritiene che sia sempre fondamentale “farsi trovare pronti. Lavoro mentalmente in quest’ottica, mi fa estremo piacere far parte di questo gruppo e spero di entrare nei 26 che andranno agli Europei”. Una motivazione in più la presenza del capo delegazione, Gigi Buffon. “Tutti i giorni con la sua presenza ci dà la dimensione della persona che è, dell’uomo che è e del campione che è stato. E’ una fortuna poterlo vedere ogni mattina e avere la possibilità di scambiarci due battute. Portiamo dentro con grande orgoglio le sue parole, i suoi consigli preziosi, soprattutto la sua presenza che ci illumina la strada” ha concluso Vicario.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]